2019-04-29T18:09:49+03:00
Автомобили. Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Как в Воронеже борются с уличными гонками

Гости - Владимир Чибисов (слева) и Алексей Филимонов (справа) в студии радио "КП".Гости - Владимир Чибисов (слева) и Алексей Филимонов (справа) в студии радио "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

И где освоить приемы экстремального вождения на своем автомобиле

Автомобили. Воронеж: уличные гонки

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Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения, подготовленный совместно с ГИБДД. Сегодня обсуждали, в чем разница между терминами "экстремальное вождение" и "опасное вождение", рассказывали, где в Воронеже собираются стритрейсеры, и какие сюрпризы готовят для них инспекторы. Гостями студии были Алексей Филимонов, президент "Федерации автомобильного спорта Воронежской области", мастер спорта по автомобильному спорту, и Владимир Чибисов, инспектор Управления ГИБДД.

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