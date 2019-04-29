Как в Воронеже борются с уличными гонками

29 Апр 13:03 2019-04-29T18:09:49+03:00

Автомобили. Воронеж: уличные гонки 00:00 00:00

Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения, подготовленный совместно с ГИБДД. Сегодня обсуждали, в чем разница между терминами "экстремальное вождение" и "опасное вождение", рассказывали, где в Воронеже собираются стритрейсеры, и какие сюрпризы готовят для них инспекторы. Гостями студии были Алексей Филимонов, президент "Федерации автомобильного спорта Воронежской области", мастер спорта по автомобильному спорту, и Владимир Чибисов, инспектор Управления ГИБДД.