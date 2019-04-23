Раздельный сбор мусора в Воронеже: как мотивировать бизнес и людей?

23 Апр 13:03 2019-04-24T10:20:04+03:00

Тема дня - Воронеж: раздельный сбор мусора 00:00 00:00

Лев Комов, основатель и издатель газеты "МОЁ!", Екатерина Колесникова, директор компании по утилизации мусора "Славянское Наследие" и Ярослав Туровский, преподаватель ВГУ обсудили, как нужно организовать раздельный сбор отходов в Воронеже.

Как ситуация обстоит сейчас? Придется ли хранить на кухне по пять мусорных ведер? Как людей мотивируют разделять мусор? И сможем ли мы перенять европейский опыт? Эти и многие другие вопросы эксперты обсудили в студии радио "Комсомольская правда".