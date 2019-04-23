2019-04-24T10:20:04+03:00
Тема дня-Воронеж
Виктор ЛЕВШАКОВЛев КОМОВ

Раздельный сбор мусора в Воронеже: как мотивировать бизнес и людей?

Екатерина Колесникова, Ярослав Туровский и Лев Комов.Екатерина Колесникова, Ярослав Туровский и Лев Комов.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Эксперты в студии радио «КП» обсудили основные вопросы новой инициативы

Тема дня - Воронеж: раздельный сбор мусора

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Лев Комов, основатель и издатель газеты "МОЁ!", Екатерина Колесникова, директор компании по утилизации мусора "Славянское Наследие" и Ярослав Туровский, преподаватель ВГУ обсудили, как нужно организовать раздельный сбор отходов в Воронеже.

Как ситуация обстоит сейчас? Придется ли хранить на кухне по пять мусорных ведер? Как людей мотивируют разделять мусор? И сможем ли мы перенять европейский опыт? Эти и многие другие вопросы эксперты обсудили в студии радио "Комсомольская правда".

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