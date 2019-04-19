2019-04-19T15:31:41+03:00
Тема дня-Воронеж
Виктор ЛЕВШАКОВ

Корабль Военно-Морского Флота России назовут в честь воронежского Павловска

Николай Сапелкин (слева) и Сергей Гаврилов (справа).Николай Сапелкин (слева) и Сергей Гаврилов (справа).Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Кроме того, могут также появиться судна «Острогожск» и «Богучар»

Тема дня - Воронеж: 19.04.2019

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Главное командование Военно-Морского Флота России приняло решение присвоить малому ракетному кораблю, спланированному к строительству для Тихоокеанского флота, имя «Павловск». С такой инициативой в марте 2019 года Сергей Гаврилов, депутат Госдумы от нашего региона, обратился к Владимиру Королеву, командующему ВМФ России. Подробнее об этом - в нашей программе.

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