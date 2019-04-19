Корабль Военно-Морского Флота России назовут в честь воронежского Павловска
Кроме того, могут также появиться судна «Острогожск» и «Богучар»
Тема дня - Воронеж: 19.04.2019
Главное командование Военно-Морского Флота России приняло решение присвоить малому ракетному кораблю, спланированному к строительству для Тихоокеанского флота, имя «Павловск». С такой инициативой в марте 2019 года Сергей Гаврилов, депутат Госдумы от нашего региона, обратился к Владимиру Королеву, командующему ВМФ России. Подробнее об этом - в нашей программе.