Пенная вечеринка и "живые статуи": в Воронеже пройдет первый общегородской выпускной
Помимо торжества одиннадцатиклассников, обсуждаем Всероссийские проверочные работы: кто должен их писать и на что влияют оценки по ним
Детсовет: общегородской выпускной и ВПР
Первый общегородской выпускной в Воронеже пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке «Алые паруса». Начнется мероприятие в 20:30 и закончится в пять утра. По предварительным оценкам, в торжестве примут участие 4 800 выпускников и около тысячи взрослых. Такие выпускные традиционно проходят в 19 крупных городах нашей страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. Рассказываем, почему воронежская администрация решила пойти по их пути.