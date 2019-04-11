2019-04-15T18:33:16+03:00
Детсовет
Анна ГРЕБЕНКИНАМаксим ГОРОХОВ

Пенная вечеринка и "живые статуи": в Воронеже пройдет первый общегородской выпускной

Организаторы обещают, что на входе в парк у ребят практически красная дорожка.Организаторы обещают, что на входе в парк у ребят практически красная дорожка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Помимо торжества одиннадцатиклассников, обсуждаем Всероссийские проверочные работы: кто должен их писать и на что влияют оценки по ним

Детсовет: общегородской выпускной и ВПР

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Первый общегородской выпускной в Воронеже пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке «Алые паруса». Начнется мероприятие в 20:30 и закончится в пять утра. По предварительным оценкам, в торжестве примут участие 4 800 выпускников и около тысячи взрослых. Такие выпускные традиционно проходят в 19 крупных городах нашей страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. Рассказываем, почему воронежская администрация решила пойти по их пути.

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