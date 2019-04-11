Пенная вечеринка и "живые статуи": в Воронеже пройдет первый общегородской выпускной

11 Апр 13:03 2019-04-15T18:33:16+03:00

Детсовет: общегородской выпускной и ВПР 00:00 00:00

Первый общегородской выпускной в Воронеже пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке «Алые паруса». Начнется мероприятие в 20:30 и закончится в пять утра. По предварительным оценкам, в торжестве примут участие 4 800 выпускников и около тысячи взрослых. Такие выпускные традиционно проходят в 19 крупных городах нашей страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. Рассказываем, почему воронежская администрация решила пойти по их пути.