Начало мото-сезона в Воронеже: удовольствия и опасности

8 Апр 13:03 2019-04-08T14:00:49+03:00

Автомобили. Воронеж: начало мото-сезона 00:00 00:00

Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения. В подготовке нам помогают представители ГИБДД и эксперты. 8 апреля в гостях были Александр Горожанкин, командир роты ДПС ОБ ДПС У МВД России по городу Воронежу, и Григорий Мясин, организатор соревнований и тренировок по мото джимхане (фигурному вождению мотоцикла). Мы спросили, какие ошибки регулярно совершают водители автомобилей в начале мото-сезона, какие нарушения воронежских байкеров чаще всего фиксирует мото-группа ДПС, и зачем вообще в Воронеже нужен мотоцикл?