Начало мото-сезона в Воронеже: удовольствия и опасности
Какие сюрпризы готовит мото-группа ДПС
Автомобили. Воронеж: начало мото-сезона
Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения. В подготовке нам помогают представители ГИБДД и эксперты. 8 апреля в гостях были Александр Горожанкин, командир роты ДПС ОБ ДПС У МВД России по городу Воронежу, и Григорий Мясин, организатор соревнований и тренировок по мото джимхане (фигурному вождению мотоцикла). Мы спросили, какие ошибки регулярно совершают водители автомобилей в начале мото-сезона, какие нарушения воронежских байкеров чаще всего фиксирует мото-группа ДПС, и зачем вообще в Воронеже нужен мотоцикл?