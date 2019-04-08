2019-04-08T14:00:49+03:00
Автомобили. Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Начало мото-сезона в Воронеже: удовольствия и опасности

Александр Горожанкин и Григорий Мясин.Александр Горожанкин и Григорий Мясин.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Какие сюрпризы готовит мото-группа ДПС

Автомобили. Воронеж: начало мото-сезона

00:00
00:00

Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения. В подготовке нам помогают представители ГИБДД и эксперты. 8 апреля в гостях были Александр Горожанкин, командир роты ДПС ОБ ДПС У МВД России по городу Воронежу, и Григорий Мясин, организатор соревнований и тренировок по мото джимхане (фигурному вождению мотоцикла). Мы спросили, какие ошибки регулярно совершают водители автомобилей в начале мото-сезона, какие нарушения воронежских байкеров чаще всего фиксирует мото-группа ДПС, и зачем вообще в Воронеже нужен мотоцикл?

Скачать передачу [mp3, 74.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (473) 261-11 56+7 (910) 04-02-733
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Следователи: "Водитель "Мерседеса" мог сбить курсанта с целью убийства"
Воронежскую шашлычную закрыли из-за отсутствия рукомойника и мыла
В Воронеже выступят американские металлисты Skillet
Воронежские пожарные на скорость покорят высотку "Галереи Чижова"
В Воронеже 15-летнему парню грозит пять лет за кражу велосипеда
Воронежца, укравшего деньги и вещи на 400 тысяч рублей, через два года выдала его кровь
Вместо двойных названий воронежские улицы получат информационные таблички
В Воронеже объявили тендер на отлов безнадзорных животных
В Нововоронеже заведующая детсадом получила за паспортные данные сына 133 тысячи рублей
380 ландшафтных пожаров зафиксировано в Воронежской области
Глава ГУ МЧС: «В этом году паводка в Воронежской области не будет»
Воронежцев бесплатно угостят лучшими тортами
Воронежцев приглашают вновь написать «Тотальный диктант»
Семь лет в тюрьме проведет девушка из Воронежской области, сжегшая тело своего парня
19-летний воронежец потерял больше 100 тысяч рублей при попытке купить элитный автомобиль
Чиновники отчитались о зарплатах бюджетников в Воронежской области
Аналитики: за год в Воронеже смартфоны подорожали на 55%
Летний отдых детей в Воронеже-2019: пора бронировать места в лагерь
Воронежские ушуисты взяли 13 золотых медалей на чемпионате и первенстве России
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Житель Воронежской области пришел в гости и убил любовницу
Нововоронежец оставшуюся в наследство от матери квартиру превратил в наркопритон
На смотровой площадке воронежской экотропы начались неопознанные земляные работы
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
Скандальную воронежскую свалку будет охранять ЧОП
Автомобилист из Воронежской области пьяным сбил девушку, сбежал, но отделался условным сроком
Воронежская спортсменка завоевала «серебро» чемпионата Европы по тяжелой атлетике
В Воронеже в тестовом режиме стартовал первый проект каршеринга