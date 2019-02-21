Как воронежцам распознать мошенника
Преступники принимают самые разные обличья: соцработник, сотрудник газовой службы, покупатель вашего товара...
Тема дня - Воронеж 21.02.2019
Воронежская область стала третьей в стране по числу случаев мошенничества. Больше преступлений фиксируется только в Московской области и в Москве. Как защититься от темной силы? И что делать, если уже стал жертвой обманщиков? Рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по г. Воронежу, подполковник полиции Сергей Бучнев.