2019-02-24T22:42:40+03:00
Тема дня-Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Как воронежцам распознать мошенника

Подполковник полиции Сергей Бучнев.Подполковник полиции Сергей Бучнев.Фото: другой источник.

Преступники принимают самые разные обличья: соцработник, сотрудник газовой службы, покупатель вашего товара...

Тема дня - Воронеж 21.02.2019

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Воронежская область стала третьей в стране по числу случаев мошенничества. Больше преступлений фиксируется только в Московской области и в Москве. Как защититься от темной силы? И что делать, если уже стал жертвой обманщиков? Рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по г. Воронежу, подполковник полиции Сергей Бучнев.

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