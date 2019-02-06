Проблемы и опасности, с которыми сталкиваются воронежцы в холодное время года
Скользкие тротуары, заснеженные дороги, висящие над головой сосульки, нечищеные дворы: кто отвечает за каждую из сфер
Прямой эфир с заместителем руководителя управления ЖКХ администрации Воронежа Олегом Дороховым
Как мэрия готовится к приходу зимы? Каких ресурсов не хватает администрации и управляющим компаниям? Куда жаловаться, если УК не выполняет свои обязанности? В прямом эфире на воросы горожан ответил заместитель руководителя управления ЖКХ администрации Воронежа Олег Дорохов.