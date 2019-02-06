2019-02-15T13:44:29+03:00
Тема дня-Воронеж
Анна ГРЕБЕНКИНАМаксим ГОРОХОВ

Проблемы и опасности, с которыми сталкиваются воронежцы в холодное время года

Олег Дорохов.Олег Дорохов.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Скользкие тротуары, заснеженные дороги, висящие над головой сосульки, нечищеные дворы: кто отвечает за каждую из сфер

Прямой эфир с заместителем руководителя управления ЖКХ администрации Воронежа Олегом Дороховым

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Как мэрия готовится к приходу зимы? Каких ресурсов не хватает администрации и управляющим компаниям? Куда жаловаться, если УК не выполняет свои обязанности? В прямом эфире на воросы горожан ответил заместитель руководителя управления ЖКХ администрации Воронежа Олег Дорохов.

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