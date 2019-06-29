Общегородской выпускной в Воронеже - 2019

Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Звезда праздника - Тима Белорусских.
Звезда праздника - Тима Белорусских.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Звезда праздника - Тима Белорусских.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Развлекательная программа.
Развлекательная программа.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Ведущие вечера - Тимур Родригез и Ирина Макарова.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Мэр города наградил самых отличившихся выпускников.
Развлекательная программа.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.
Необычный салют в честь выпускников.
Лазерное шоу.
Первый в Воронеже общегородской выпускной.