Фотогалереи
Общегородской выпускной в Воронеже - 2019

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Звезда праздника - Тима Белорусских.

Звезда праздника - Тима Белорусских.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Звезда праздника - Тима Белорусских.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Развлекательная программа.

Развлекательная программа.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Ведущие вечера - Тимур Родригез и Ирина Макарова.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Мэр города наградил самых отличившихся выпускников.

Развлекательная программа.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.

Необычный салют в честь выпускников.

Лазерное шоу.

Первый в Воронеже общегородской выпускной.
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