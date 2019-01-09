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Фото дня - Воронеж

Нынешняя зима радует обилием снега.

Воронежцы готовятся к Хеллоуину.

Земляника в октябре.

В Воронеже появились первые паркоматы.

Вороне. День города-2018

Салют на 432-ой день рождения Воронежа

В Воронеже сносят легендарный "дом-убийцу" на площади Ленина.

Солдатики в Воронеже.

В Воронеже открыли памятник Роману Филипову.

Шествие "Бессмертный полк" в этом году собрал рекордное количество участников - 49 720.

9 Мая в Воронеже - 2018

Минувшие выходные порадовали воронежцев ну очень теплой погодой. В ближайшие дни будет все так же тепло: до +24 днем и +14 ночью.

Май, май, о шубе позабудь

Паводок в Новой Усмани Воронежской области

Такие украшенные заборы можно встретить в частном секторе Воронежа.

Воронежцев ждет снежная и морозная неделя.

"Лыжня Россия-2018" в Воронеже. Стартует главная гонка - на 10 километров.

Тропикана-снеговик прилетел в Воронеж, чтобы забрать с собой снежную зиму.

Первый снег 2018 года в Воронеже.

Похоже, жители столицы Черноземья напрасно мечтают о снежной новогодней ночи с легким морозцем. Синоптики обещают, что в ближайшие дни дневная температура поднимется до +5...+6, а 31 декабря прогнозируют 0...+2. Так что пока снеговиков с таким же успехом можно назвать землевиками, а скоро они и вовсе исчезнут.

Такие вот снеговики сейчас в Воронеже

Ребята скучают по нормальной зиме.

Лучший способ оградить себя от нежелательных гостей сфотографировал наш читатель в центре Воронежа.

Скромное осеннее очарование.

Велокарнавал в Воронеже

В рамках празднования 300-летия военно-морского флота в Воронеже впервые прошла "Петровская регата" на лодках "Дракон".

У Чижовского плацдарма прошла традиционная акция полиции "Завтра была война...", приуроченная ко Дню памяти и скорби.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra выступил у дворца Ольденбургских в Рамони.

Зрители на фестивале "Музыка мира" в Белом Колодце.

«Бессмертный полк» в Воронеже шел больше часа, в акции приняли участие почти 44 тысячи человек

В Воронежской области со дна реки Дон достали американский танк "Генерал Стюарт", части немецкой САУ "Штуг" и советский трактор "Сталинец".

В острогожском районе идет операция по подъему техники времен ВОВ со дна реки Дон.
Новости 24
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