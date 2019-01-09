Фото дня - Воронеж

Нынешняя зима радует обилием снега.
Воронежцы готовятся к Хеллоуину.
Земляника в октябре.
В Воронеже появились первые паркоматы.
Вороне. День города-2018
Салют на 432-ой день рождения Воронежа
В Воронеже сносят легендарный "дом-убийцу" на площади Ленина.
Солдатики в Воронеже.
В Воронеже открыли памятник Роману Филипову.
9 Мая в Воронеже - 2018
Май, май, о шубе позабудь
Паводок в Новой Усмани Воронежской области
Такие украшенные заборы можно встретить в частном секторе Воронежа.
Воронежцев ждет снежная и морозная неделя.
"Лыжня Россия-2018" в Воронеже. Стартует главная гонка - на 10 километров.
Тропикана-снеговик прилетел в Воронеж, чтобы забрать с собой снежную зиму.
Первый снег 2018 года в Воронеже.
Такие вот снеговики сейчас в Воронеже
Ребята скучают по нормальной зиме.
Лучший способ оградить себя от нежелательных гостей сфотографировал наш читатель в центре Воронежа.
Скромное осеннее очарование.
Велокарнавал в Воронеже
В рамках празднования 300-летия военно-морского флота в Воронеже впервые прошла "Петровская регата" на лодках "Дракон".
У Чижовского плацдарма прошла традиционная акция полиции "Завтра была война...", приуроченная ко Дню памяти и скорби.
Barcelona Gipsy balKan Orchestra выступил у дворца Ольденбургских в Рамони.
Зрители на фестивале "Музыка мира" в Белом Колодце.
«Бессмертный полк» в Воронеже шел больше часа, в акции приняли участие почти 44 тысячи человек
В Воронежской области со дна реки Дон достали американский танк "Генерал Стюарт", части немецкой САУ "Штуг" и советский трактор "Сталинец".
В острогожском районе идет операция по подъему техники времен ВОВ со дна реки Дон.