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НовостиПроисшествия22 июля 2026 7:12

Почти десять часов над Воронежской областью сохранялся режим атаки БпЛА

Информации о сбитых над регионом дронах не поступало
Алексей СЕРГУНИН
22 июля в 10:04 на территории нашего региона отменили опасность атаки БпЛА.

22 июля в 10:04 на территории нашего региона отменили опасность атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

22 июля в 10:04 на территории нашего региона отменили опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

Напомним, что режим действовал почти десять часов – с 0:16. А с 2:04 до 5:45 Россошанский район находился под угрозой непосредственного удара БпЛА.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 21 июля до 8:00 22 июля сбиты 242 дрона над территориями 17 регионов и над акваториями двух морей.

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