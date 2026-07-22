Пенсионер из Ленинградской области погиб на воронежской дороге

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 21 июля в Лискинском районе на 584 километре автодороги М-4 «Дон» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 23:20 «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился 74-летний житель Ленинградской области, выехал на встречку, где столкнулся с «КамАЗом» в сцепке с полуприцепом-фургоном «Сориберика» под управлением 43-летнего жителя республики Калмыкия. В результате аварии водитель иномарки скончался на месте ДТП от полученных травм до приезда «скорой».

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