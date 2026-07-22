Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2026 6:44

Почти 15 тысяч специалистов выпустили воронежские техникумы и колледжи

Более 80 процентов выпускников СПО уже трудоустроены
Алексей СЕРГУНИН
Фото из соцсетей регионального министерства образования.

Фото из соцсетей регионального министерства образования.

В Воронежской области колледжи и техникумы выпустили около 15 тысяч специалистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Важно, что свыше 80 процентов выпускников СПО уже трудоустроены у ведущих работодателей региона. Самыми массовыми направлениями у остаются информационные системы и программирование, сварка, авторемонт, сельское хозяйство и строительство.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.