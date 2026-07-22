В Воронежской области исчезли два поселка

Фото пресс-службы регионального парламента.

После последнего заседания Воронежской областной Думы в небытие ушли два поселка Бобровского района. Парламентарии упразднили относившийся к Слободскому сельскому поселению поселок Брагинского лесничества и входивший в состав Хреновского сельского поселения поселок Центральная усадьба Бобровского лесничества.

Отметим, что инициативу проявили органы местного самоуправления, а депутаты ее поддержали. Важно понимать, что на территории канувших в небытие поселков нет выделенных земельных участков, жилых помещений и зарегистрированных жителей.

В региональном парламенте пояснили, что были соблюдены требования действующего законодательства. Речь про публичные слушания и решения Советов народных депутатов.

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