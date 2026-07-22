Более восьми часов над Воронежской областью действует режим атаки БпЛА

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
22 июля в 0:16 на территории нашего региона объявили опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.
Чиновник призвал сохранять спокойствие, заверив, что силы ПВО наготове.
В 2:04 над Россошанским районом завыли сирены из-за угрозы непосредственного удара БпЛА по муниципалитету. Но в 5:45 над районом сняли режим.
А вот опасность атаки дронов во всем регионе сохраняется до сих пор – то есть свыше восьми часов.
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