Более восьми часов над Воронежской областью действует режим атаки БпЛА

22 июля в 0:16 на территории нашего региона объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

22 июля в 0:16 на территории нашего региона объявили опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

Чиновник призвал сохранять спокойствие, заверив, что силы ПВО наготове.

В 2:04 над Россошанским районом завыли сирены из-за угрозы непосредственного удара БпЛА по муниципалитету. Но в 5:45 над районом сняли режим.

А вот опасность атаки дронов во всем регионе сохраняется до сих пор – то есть свыше восьми часов.

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