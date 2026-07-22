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НовостиПроисшествия22 июля 2026 5:03

В Россошанском районе Воронежской области взвыли сирены 22 июля ночью

Режим непосредственного удара дронов сохранялся свыше 3,5 часов
Алексей СЕРГУНИН
В 5:45 режим непосредственного удара БпЛА по Россошанскому району отменили.

В 5:45 режим непосредственного удара БпЛА по Россошанскому району отменили.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Вой сирен взбудоражил жителей Россошанского района 22 июля в 2:04. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Чиновник призвал зайти в помещение и отойти от окон. Лишь через 3,5 часа – в 5:45 – режим отменили.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует в Воронежской области уже почти восемь часов – с 0:16.

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