Воронежцев предупреждают о магнитной буре 22 июля

Воронежцев ожидает магнитная буря, которая обрушится на Землю в среду, 22 июля. Ее пик придется на 9-12 часов. В этот период интенсивность магнитных возмущений достигнет 5 баллов из 9 возможных, что соответствует слабой буре. После этого буря пойдет на спад.

Метеочувствительные воронежцы могут ощущать головные боли, слабость, рассеянность. Врачи рекомендуют ограничить физические нагрузки, перенести важные и ответственные дела, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

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