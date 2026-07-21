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НовостиОбщество21 июля 2026 11:02

В воронежских пабликах распространяют слухи о проблемах с безналичной оплатой на АЗС

Власти эту информацию назвали фейком
Ирина КАЗАНИНА
Проблем с приемом карт на заправках нет

Проблем с приемом карт на заправках нет

Фото: из архива «КП».

В воронежских соцсетях появились сообщения о том, что на местных АЗС принимают оплату только наличными из-за проблем с приемом карт.

Власти эту информацию опровергли. По данным источника, все сообщения рассылаются ботом, причем текст везде одинаковый. Кроме того, авторы фейка упоминают заправки «Ирбис», которых нет в Воронежской области , и трасса М-11, которая не проходит через наш регион.

В правительстве региона заверили, что на всех заправках можно расплатиться банковскими картами и проблем с безналичным расчетом нет.