В воронежских пабликах распространяют слухи о проблемах с безналичной оплатой на АЗС

Проблем с приемом карт на заправках нет Фото: из архива «КП».

В воронежских соцсетях появились сообщения о том, что на местных АЗС принимают оплату только наличными из-за проблем с приемом карт.

Власти эту информацию опровергли. По данным источника, все сообщения рассылаются ботом, причем текст везде одинаковый. Кроме того, авторы фейка упоминают заправки «Ирбис», которых нет в Воронежской области , и трасса М-11, которая не проходит через наш регион.

В правительстве региона заверили, что на всех заправках можно расплатиться банковскими картами и проблем с безналичным расчетом нет.