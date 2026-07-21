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НовостиПроисшествия21 июля 2026 10:37

В райцентре под Воронежем председатель ТСЖ, присвоивший деньги из кассы, оштрафовали на 150 тыс руб

В воронежском Острогожске председатель ТСЖ присвоил 46 тыс руб
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В воронежском Острогожске осудили 59-летнего председателя ТСЖ одного из сел, присвоившего деньги из кассы.

В июле 2025 года жители села постоянно жаловались на проблемы с водоснабжением. Это привело к проверкам, в результате которых вскрылось хищение денег из кассы товарищества. Выяснилось, что в бухгалтерские документы вносились заведомо ложные сведения о якобы понесенных расходах в связи с обслуживанием объектов, подконтрольных ТСЖ. А на самом деле председатель товарищества присвоил деньги.

В итоге ТСЖ причинен имущественный вред на 46 тыс рублей.

- На предварительном следствии фигурант добровольно возместил ущерб. Суд оштрафовал виновного на 150 тыс рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.