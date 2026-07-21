Воронежские врачи спасли пациента после тяжелого ДТП

Фото минздрава Воронежской области

28-летний мужчина из Ростовской области попал в серьезное ДТП на территории нашей области. С множественными травмами его в тяжелом состоянии доставили в приёмное отделение областной больницы №1.

Здесь травматологи-ортопеды первоначально стабилизировали опорно-двигательный аппарат, зафиксировали сломанную бедренную кость с помощью специального аппарата.

Позже у мужчины на фоне травмы у пациента развился тяжёлый острый респираторный дистресс-синдром – его лёгкие перестали выполнять свою функцию. Уровень кислорода в крови начал стремительно падать, что угрожало необратимыми повреждениями головного мозга и всех систем органов. Для спасения пациента специалисты решили применить ЭКМО – экстракорпоральную мембранную оксигенацию, под руководством президента РОСЭКМО (объединения врачей, занимающихся вопросами ЭКМО) Михаила Кецкало.

Аппарат взял на себя работу легких, чтобы организму раненого было легче восстановиться. ЭКМО – крайняя мера в интенсивной терапии, к ней прибегают исключительно в критических состояниях, когда другие методы не дают результата.

Метод лечения оказался эффективным, через семь дней пациент смог дышать самостоятельно, а через две недели его выписали лечиться по месту жительства.