Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2026 10:03

Директор воронежского рехаба избил до смерти пациента

Руководителя частного воронежского реабилитационного центра отправили в колонию на семь лет
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Центральный райсуд Воронежа отправил 41-летнего директора частного реабилитационного центра в колонию за убийство пациента.

Инцидент произошел в рехабе в декабре 2024 года. Туда поступил мужчина, страдающий наркотической зависимостью. В результате возникшего конфликта руководитель центра избил подопечного, да так сильно, что тот скончался от причиненных травм.

- Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.