Возобновление подачи ресурса может обойтись дороже долга

Для возобновления энергоснабжения недостаточно просто погасить основной долг — должнику также придётся оплатить пеню и компенсировать фактические затраты энергетиков на приостановление и возобновление.

Максимальный размер компенсации для граждан составляет 5 000 рублей в совокупности.

На сегодняшний день в зоне риска находятся около 9,5 тысяч лицевых счётов жителей региона на общую сумму долга 41,2 млн рублей. А уже отключены 2838 домовладений.

Начальник управления реализацией с физическими лицами ПАО «ТНС энерго Воронеж» Юлия Меркулова отметила:

«Мы настоятельно призываем клиентов ответственно относиться к своим обязательствам и не допускать образования задолженности. Погашать долг необходимо сразу, как только возникла просрочка, — это единственный способ избежать отключения и дополнительных расходов. Помните: своевременный платёж избавляет от лишних проблем и финансовых потерь».

Чтобы избежать дополнительных финансовых обременений и отключений, энергетики рекомендуют оплачивать электроэнергию ежемесячно до 15 числа. Подробная информация о способах оплаты доступна на сайте компании и в мобильном приложении.

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