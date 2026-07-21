1757 воронежцев пострадали от укусов клещей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

На 20 июля в Воронежской областью за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 1757 человек. По данным врачей, такая статистика -= в пределах многолетних значений.

Для предупреждения нападения клещей и профилактики передаваемых через их укусы болезней управление Роспотребнадзора проводит обработки территорий массового пребывания и отдыха населения. На сегодня обработаны 1544,6 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях – 392,6 га.

Владельцам садовых, дачных и приусадебных участков специалисты рекомендуют скашивать траву, проводить прореживание кустарников, убирать свалки бытового и строительного мусора, приводить в лесопарковое состояние леса, прилегающие к жилым зданиям.

Для защиты от присасывания клещей необходимо использовать специальные репелленты, которые наносятся на одежду. При посещении лесов – проводить периодические осмотры на наличие клещей на одежде.