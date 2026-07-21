Под Воронежем с недобросовестного подрядчика взыщут 650 тыс руб ущерба

В Воронежской области со строительной фирмы взыщут ущерб за невыполнение госконтракта.

Компания должна была провести капремонт здания образовательного учреждения в Терновском районе. Но заказчик в одностороннем порядке расторг контракт из-за невыполнения строительных работ на объекте.

- Заказчику пришлось заключить аналогичную сделку по цене выше первоначального контракта, что привело к причинению ущерба в 650 тыс рублей. Прокуратура в суде доказала недобросовестное поведение первоначального подрядчика. Арбитражный суд удовлетворил иск надзорного ведомства о взыскании ущерба с подрядчика в пользу администрации Терновского района, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.