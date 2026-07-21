Воронежец, похитивший двоих мужчин ради 151 тыс долларов, получил 10,5 лет колонии

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Богучарский райсуд отправил 39-летнего жителя Воронежа в колонию строгого режима за похищение людей, разбой в особо крупном размере и хранение боеприпасов.

Шокирующий случай произошел в октябре 2022. Мужчина вместе с подельником, представившись сотрудниками ФСБ, напали на парковке на двух мужчин, пристегнули их наручниками и, угрожая физической расправой, похитили 151,4 тыс долларов, смарт-часы и мобильные телефоны. Для оказания морального давления на голову одного из потерпевших надели пакет, на лицо другого - куртку. После этого похитители вернулись на парковку и высадили потерпевших. При обыске дома у похитителя обнаружили 61 пистолетный патрон.

- Суд отправил мужчину на 10,5 лет в колонию строгого режима, - сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.