На трассе под Воронежем перевернулся КамАЗ

фото ГАИ Воронежской области

Воронежские автоинспекторы проводят проверку по ДТП с пострадавшим на 20-м километре автодороги «Павловск - Калач - Петропавловка – Бутурлиновка», которое произошло вечером 20 июля.

Примерно в 17.45, по предварительным данным дорожной полиции, 54-летний водитель, КамАЗа не справился с управлением, выехал на обочину, где грузовик вылетел в кювет и перевернулся. Водителя доставили в больницу.

За 20 июля в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 58 ДТП, в которых пострадали шесть человек.

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