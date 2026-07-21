В Воронеже спасли пациента после инфаркта, которому потребовалась повторная операция на сердце

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В Воронеже 56-летнему мужчине, перенесшему острый инфаркт миокарда и двухсосудистое стентирование коронарных артерий, снова потребовалась операция. Пациент попал в больницу №3 с нарастающими симптомами ишемии. Врачи выявили у него многососудистое поражение коронарных артерий и нарушение проходимости одного из двух стентов.

Мужчину три недели готовили к новой операции: занятия на кардиотренажере с биологической обратной связью, магнитотерапия, массаж, а также работа с психологом и психотерапевтом. При проведении компьютерной томографии легких, обязательной перед операцией на «открытом» сердце, выявили изменения в структуре легких, благо они оказались доброкачественными. После этого пациента перевели в областную больницу №1, где кардиохирурги выполнили трехсосудистое коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения.

На 11-е сутки после операции пациента перевели в больницу №3 на реабилитацию. Сейчас он уже продолжает восстанавливаться дома.