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НовостиПроисшествия21 июля 2026 6:12

Прокуратура взяла под контроль расследование дела из-за гибели матери и ребенка в Нововоронеже

Нововоронежские прокуроры проверят также работу органов системы профилактики, поскольку мать состояла на профилактическом учете
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нововоронежа взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели матери и новорожденного. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, трагедия произошла 14 июля. В квартире обнаружили тела младенца и его 30-летней матери. По предварительным данным, у женщины на дому произошли роды, вызванные приемом медицинских препаратов. При этом умер не только ребенок, но и сама женщина. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Выяснилось, что женщина состояла на профилактическом учете в полиции.

- Прокуратура Нововоронежа начала проверку работы органов системы профилактики, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.