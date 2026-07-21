Прокуратура взяла под контроль расследование дела из-за гибели матери и ребенка в Нововоронеже

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Прокуратура Нововоронежа взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели матери и новорожденного. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, трагедия произошла 14 июля. В квартире обнаружили тела младенца и его 30-летней матери. По предварительным данным, у женщины на дому произошли роды, вызванные приемом медицинских препаратов. При этом умер не только ребенок, но и сама женщина. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Выяснилось, что женщина состояла на профилактическом учете в полиции.

- Прокуратура Нововоронежа начала проверку работы органов системы профилактики, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.