Жителя Воронежской области осудили за дропперство

В Бобровском районе Воронежской области суд вынес приговор 18-летнему дропперу. Молодой человек в январе этого года предоставил доступ к своему счету в банке постороннему лицу, получив за это денежное вознаграждение.

Позже с помощью этого счета были выведены средства, полученные путем мошенничества в отношении жителя Великого Устюга. Мужчина лишился 430 тысяч рублей, которые поступили на счет подсудимого.

Приговором суда жителю Бобровского района назначили 240 часов обязательных работ.

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