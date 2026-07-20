Более 190 самозанятых воронежцев подключились к программе оплаты больничных

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В Воронежской области с начала 2026 года самозанятые граждане могут принять участие в эксперименте по добровольному социальному страхованию, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа».

На сегодня в программе приняли участие более 190 человек. Желающим подключиться к ней потребуется подать заявление в региональное отделение Социального фонда России и ежемесячно уплачивать страховые взносы.

Выбрать размер страховой суммы самозанятый может сам – 35 или 50 тысяч рублей.

Заявление подается через приложение «Мой налог», портал Госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Воронежской области. Размер страхового взноса составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Ежемесячный платеж составит: — 1 344 рубля при страховой сумме 35 тысяч рублей; — 1 920 рублей при страховой сумме 50 тысяч рублей.

Также издание отмечает, что размер больничного зависит от страхового стажа и периода уплаты взносов. При сроке уплаты взносов от 6 до 12 месяцев— 70% от выбранной страховой суммы; — свыше 12 месяцев уплаты страховых взносов — 100% от выбранной страховой суммы. При этом право на получение выплаты наступает через шесть месяцев, о чем соцфонд уведомит самозанятого через приложение «Мой налог» или портал Госуслуг.