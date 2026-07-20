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НовостиПроисшествия20 июля 2026 7:36

Две девочки и 18-летний байкер пострадали в ДТП с мотоциклом в Воронежской области

Серьезная авария с несовершеннолетними произошла в Борисоглебске
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

В Борисоглебске Воронежской области 19 июля около 2.10 произошла авария на улице Чкалова. По данным ГИБДД, 29-летний местный житель на автомобиле «Лада Приора», выполняя поворота налево вне перекрестка не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Просида Моторс», двигавшемуся во встречном направлении под управлением 18-летнего жителя Борисоглебского района.

В результате столкновения мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль «Ниссан Альмера» с включенной «аварийкой», владельцем которого является 45- летний житель Борисоглебска.

В аварии пострадали водитель мотоцикла и две несовершеннолетних девушки, пассажирки, в возрасте 13 и 16 лет. Их доставили в больницу.

При проверке оказалось, что байкер не имел прав, а пассажиры – защитной экипировки и мотошлемов.

По факту аварии проводится проверка.