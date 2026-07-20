30-летний воронежец пострадал в ДТП с «Камазом»

Фото ГУ МВД по области

В воскресенье ночью на улице Пешестрелецкой в Воронеже произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в районе дома № 109 столкнулись «Хендэ Солярис», которым управлял 30-летний воронежец и «Камаз» под управлением 25-летнего местного жителя. Причиной ДТП стало нарушение безопасной дистанции водителем легковушки до идущего впереди грузовика.

В результате ДТП пострадал водитель «Хендэ Солярис». Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего, по данным ГИБДД, за минувшие на дорогах региона зарегистрировали 60 ДТП, в том числе 30 – на дорогах Воронежа. В семи авариях травмы различной степени тяжести получили 9 человек.