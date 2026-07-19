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НовостиОбщество19 июля 2026 11:16

В Воронеже после рейда еще одного нового гражданина поставили на воинский учет

Силовики провели проверку на торговых точках Советского района
Ярослав ИВАНОВ
фото военного следственного отдела СК России по Воронежскому гарнизону.

фото военного следственного отдела СК России по Воронежскому гарнизону.

Очередной рейд по выявлению получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учет провели силовики в Советском районе Воронежа.

- Проверили 12 человек. Один гражданин поставлен на воинский учет, еще один доставлен в военный комиссариат для оформления необходимых документов, - сообщили в военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону. - Гражданам подробно рассказали о порядке и сроках постановки на воинский учет, а также о правовых последствиях неисполнения данной обязанности.

Напомним, по закону, мужчины, получившие гражданство РФ, обязаны встать на воинский учет в течение двух недель после получения паспорта. Сделать это можно двумя способами: лично явившись в военный комиссариат по месту жительства, либо подав заявление через портал Госуслуг в течение одной недели после приобретения гражданства. За неявку в военкомат без уважительной причины - штраф от 10 тыс до 30 тыс рублей. За умышленную порчу или утрату документов воинского учета - предупреждение или штраф от 3 тыс до 5 тыс рублей.