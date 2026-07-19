В Воронеже после рейда еще одного нового гражданина поставили на воинский учет

фото военного следственного отдела СК России по Воронежскому гарнизону.

Очередной рейд по выявлению получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учет провели силовики в Советском районе Воронежа.

- Проверили 12 человек. Один гражданин поставлен на воинский учет, еще один доставлен в военный комиссариат для оформления необходимых документов, - сообщили в военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону. - Гражданам подробно рассказали о порядке и сроках постановки на воинский учет, а также о правовых последствиях неисполнения данной обязанности.

Напомним, по закону, мужчины, получившие гражданство РФ, обязаны встать на воинский учет в течение двух недель после получения паспорта. Сделать это можно двумя способами: лично явившись в военный комиссариат по месту жительства, либо подав заявление через портал Госуслуг в течение одной недели после приобретения гражданства. За неявку в военкомат без уважительной причины - штраф от 10 тыс до 30 тыс рублей. За умышленную порчу или утрату документов воинского учета - предупреждение или штраф от 3 тыс до 5 тыс рублей.