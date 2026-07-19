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НовостиПроисшествия19 июля 2026 10:39

В райцентре под Воронежем Lada Priora столкнулась с мотоциклом

В ночной аварии в воронежском райцентре пострадали три человека на мотоцикле
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Три человека пострадали в ночной аварии 19 июля в воронежском Борисоглебске. ДТП произошло в 2.13 на улице Чкалова. Столкнулись Lada Priora и мотоцикл. На место выезжали сотрудники МЧС, спасатели отключали аккумуляторные батареи.

По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, в ДТП пострадали водитель мотоцикла и его два пассажира (их личности устанавливаются). Раненых госпитализировали в Борисоглебскую райбольницу.

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