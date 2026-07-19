Под Воронежем столкнулись три легковушки и два грузовика

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Массовая авария произошла днем 18 июля в Новоусманском районе Воронежской области.

Около 15.34 на 534-м километре М-4 «Дон» столкнулись пять машин: три легковукшки - Kia Rio, Skoda, Mitsubishi, а также два грузовика - «Газель» и DAF. На место выезжали спасатели.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, в ДТП пострадали два человека - водитель Kia Rio и его пассажирка, их госпитализировали в БСМП №1.

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