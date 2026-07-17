8 матчей проведет воронежский «Буран» в рамках подготовки к сезону-2026/27

Завершат предсезонку наши парни матчами в «Юбилейном» - против тульской АКМ (27-го) и «Тамбова» (28-го августа). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сразу восемь матчей проведет воронежский «Буран» при подготовке к регулярному чемпионату ВХЛ-2026/27.

7 – 8 августа «ураганные» примут на PLATINUM Arena саратовский «Кристалл». А 13 августа «Буран» сыграет на льду «Кристалла». 17 августа воронежцы примут в «Юбилейном» «Рязань-ВДВ», а 21 – 22 августа проведут два поединка в Москве со «Звездой». Завершат предсезонку наши парни матчами в «Юбилейном» - против тульской АКМ (27-го) и «Тамбова» (28-го).

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