Воронежская область вошла в пятерку лидеров по внесению в ЕГРН границ территориальных зон

Воронежская область вошла в пятерку субъектов ЦФО, где на 100% завершена работа по внесению в ЕГРН границ территориальных зон. Также среди лидеров Липецкая, Тамбовская, Тульская области и Москва.

В нашем регионе в ЕГРН внесены сведения о границах 1726 населенных пунктов. Все 476 границ муниципальных образований вошли в реестр еще в 2016 году. На сегодняшний день все границы с сопредельными субъектами установлены и внесены в ЕГРН.

- Вхождение Воронежской области в число пяти регионов ЦФО, полностью завершивших работы по всем видам границ, – это результат слаженной работы Росреестра и региональной команды. Внесение в ЕГРН границ имеет большое значение для создания полного и точного реестра при реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД). От качества и полноты сведений напрямую зависит инвестиционная, экономическая и социальная привлекательность регионов, а установление границ необходимо для эффективного управления территорией, устойчивого развития поселений и защиты интересов граждан,- отметила руководитель воронежского управления Росреестра Елена Перегудова.