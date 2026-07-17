В Воронеже разыграли «Кубок Сергея Карякина»

Фото: пресс-центр Правительства Воронежской области

В воскресенье, 13 июля, в воронежской спортивной школе олимпийского резерва № 13 состоялся шахматный фестиваль «Кубок Сергея Карякина».

Главной звездой турнира стал международный гроссмейстер Сергей Карякин - чемпион мира по блицу и быстрым шахматам. Сенатор и член «Единой России» провел сеанс одновременной игры, пообщался с начинающими спортсменами и наградил победителей.

За шахматные доски сели как начинающие юные игроки, так и взрослые поклонники интеллектуальной игры. Соревновательная программа включала в себя пять независимых турниров: общий открытый чемпионат и четыре возрастных дивизиона для детей.

Игры проводились по швейцарской системе в семь туров с официальным обсчетом российского рейтинга. Контроль времени составлял десять минут на партию плюс пять секунд за каждый сделанный ход.

Заместитель главы региона Дмитрий Маслов назвал проведение Кубка значимым этапом в популяризации шахмат на воронежской земле. Он зачитал собравшимся официальное приветствие от главы региона Александра Гусева.

- Столица Черноземья по праву гордится своими глубокими шахматными традициями, которые берут начало еще со времен Петра Великого. Мы намерены и дальше развивать это направление при поддержке нашего прославленного чемпиона мира Сергея Карякина. Выражаю ему искреннюю благодарность за вклад в укрепление российского спорта и патриотического духа соотечественников. Желаю участникам турнира красивых комбинаций и побед, как за доской, так и в жизни.

Вице-губернатор особо подчеркнул, что поддержка интеллектуального спорта остается одним из ключевых приоритетов региональной спортивной политики:

- Юные таланты, которые сегодня вышли на старт - это наше будущее и главный интеллектуальный капитал области. В вас чувствуются спортивный азарт, несгибаемая воля к победе и острый аналитический ум. Сегодня вы сидите за школьными партами, а завтра кто-то из вас сможет надеть корону чемпиона мира.

Чиновник также сообщил о планах по расширению спортивной инфраструктуры:

- Мы не оставляем без внимания ни одну спортивную дисциплину. У губернатора есть четкая стратегия развития шахматной среды, включая открытие новых обучающих центров. Подобные соревнования наглядно показывают, сколько одаренных детей готовы упорно трудиться ради результата, и именно такие турниры дают им необходимый импульс для движения вперед.

Сергей Карякин подчеркнул, что Воронежская область по праву считается одним из ключевых центров развития шахмат в стране:

- Я всегда с огромной радостью возвращаюсь на воронежскую землю. Мы давно и хорошо знакомы с местной шахматной школой, я неоднократно проводил здесь сеансы одновременной игры. Должен признать, что поединки в Воронеже - одни из самых напряженных в моей практике: состав участников традиционно очень сильный, а борьба за доской идет нешуточная.

В завершение он обратился к юным спортсменам с напутствием продолжать оттачивать свое мастерство и никогда не останавливаться на достигнутых результатах.

В этот же день Сергей Карякин встретился с губернатором Александром Гусевым. В беседе также участвовали заместитель главы региона Дмитрий Маслов, а также руководитель проекта «Шахматные клубы Сергея Карякина» Альберт Миннулин.

Глава региона подчеркнул, что Воронеж гордится возможностью принимать турнир такого уровня:

- Для наших ребят это уникальный шанс проявить мастерство против сильных соперников. Мы рассчитываем сделать этот кубок традиционным событием спортивного календаря области.

Помимо развития детского спорта, стороны обсудили социальные инициативы. В частности, было подтверждено скорое открытие первого в регионе клуба «Шахматы для СВОих» на базе госпиталя для социальной реабилитации участников СВО.

Отдельное внимание уделили созданию библиотеки шахмат. Эта уникальная площадка станет центром притяжения для поклонников интеллектуальной игры всех возрастов. Там можно будет не только познакомиться с литературой и историей великих мастеров, но и участвовать в турнирах и мастер-классах.

СПРАВКА «КП»

«Кубок Сергея Карякина» впервые разыграли в 2022 году в Подмосковье. За несколько лет турнир превратился в масштабный проект с этапами в разных регионах России. В 2026 году к участникам Кубка присоединился и Воронеж.

Алексей СЕРГУНИН