Губернатор обратился к воронежцам в связи с дефицитом топлива

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В Воронежской области сохраняется сложная ситуация с бензином. В правительстве сообщают, что 92-й бензин можно купить более чем на 37 процентах АЗС региона, АИ-95 – на около 35 процентах, солярку – на более 70 процентах.

На фоне дефицита топлива губернатор Воронежской области призвал жителей региона экономно расходовать бензин и по возможности сократить его потребление.

Сложности с поставками бензина в наш регион пока сохранятся, отметил глава области. Александр Гусев выразил надежду на скорое восстановление работы предприятий по выпуску бензина и нормализации ситуации на топливном рынке.

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