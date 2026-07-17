Воронежские полицейские помогли иностранке получить вид на жительство

Фото пресс-службы региональной полиции.

27-летняя уроженка Узбекистана переехала в Воронеж с родителями еще в 2003 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Но все это время она жила в России, имея статус лица без гражданства. В апреле текущего года иностранка обратилась в паспортно-визовый сервис МВД. А 14 июля женщине вручили вид на жительство. Теперь она может подать заявление на гражданство РФ.

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