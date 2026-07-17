Два мужчины пострадали в автомобильной аварии под Воронежем

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 16 июля в Рамонском районе на шестом километре автодороги «А-134» (направление в сторону Москвы) случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 18:45 «ВАЗ 2114», за рулем которого находился 39-летний житель Семилукского района, врезался в ехавший в попутном направлении «Мерседес» под управлением 39-летнего жителя Рамонского района.

В результате аварии пострадали двое человек - водитель и 27-летний пассажир «Жигулей». Их на «скорой» увезли в больницу.

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