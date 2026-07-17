Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 6:41

Директор воронежской школы № 48 скончался на 57-м году жизни

Андрей Артемов возглавлял учебное заведение 17 лет
Алексей СЕРГУНИН
Андрей Артемов. Фото с сайта школы.

Андрей Артемов. Фото с сайта школы.

На 57-м году жизни скончался директор МБОУ СОШ № 48 Воронежа Андрей Артемов. Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.

Андрея Викторовича уважали как педагоги, так и учащиеся и их родители.

В 48-й школе Артемов проработал свыше 30 лет, из которых 17 – в ранге директора.

- Светлая память об Андрее Викторовиче навсегда останется в наших сердцах, - не скрывают своей печали его коллеги.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.