Директор воронежской школы № 48 скончался на 57-м году жизни

Андрей Артемов. Фото с сайта школы.

На 57-м году жизни скончался директор МБОУ СОШ № 48 Воронежа Андрей Артемов. Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.

Андрея Викторовича уважали как педагоги, так и учащиеся и их родители.

В 48-й школе Артемов проработал свыше 30 лет, из которых 17 – в ранге директора.

- Светлая память об Андрее Викторовиче навсегда останется в наших сердцах, - не скрывают своей печали его коллеги.

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