Экс-футболист «Зенита» перешел в воронежский «Факел»

Алексей Сутормин. Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

Как и прогнозировала «КП-Воронеж», полузащитник Алексей Сутормин продолжит карьеру в «Факеле».

32-летний уроженец Москвы подписал с «огнеопасными» годичный контракт. В Воронеж Сутормин перебрался в ранге свободного агента.

Напомним, что Сутормин в составе питерского «Зенита» выиграл восемь трофеев: четыре чемпионских титула, три Суперкубка и один Кубок страны. В 126 матчах в составе невского клуба он забил 13 голов. Сезон-2025/26 Алексей провел в самарских «Крыльях Советов».

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