Воронежский врач перечислил наиболее распространенные локализации онкозаболеваний

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По итогам прошлого года у 12 тысяч жителей Воронежской области обнаружили рак. Главный онколог региона Руслан Мошуров перечислил наиболее распространенные локализации заболеваний и напомнил, какие исследования нужно проходить воронежцам в рамках профилактики.

В лидеры такого антирейтинга выходит рак кожи: в 2025-м специалисты зарегистрировали 209 случаев меланомы и свыше двух тысяч других новообразований этого органа. По словам главврача Воронежского областного онкоцентра, важно самостоятельно осматривать тело и обращать внимание на изменения. Например, если родинка меняет цвет, растет, начинает кровоточить или находится в месте, где постоянно травмируется – это повод сходить к врачу и, скорее всего, удалить ее, чтобы не спровоцировать развитие онкологии.

Среди мужчин в Воронежской области увеличивается количество случаев рака простаты – 1445 за 12 месяцев. Эту патологию помогают выявить онкомаркеры. Во всем мире основной метод диагностики – анализ крови на ПСА (простатоспецифический антиген). Но важно смотреть не разовую цифру, а динамику. Оан говорит о каком-то процессе в предстательной железе. Тогда нужно углубленное обследование: УЗИ или МРТ малого таза с контрастом.

Рак толстой кишки. В этом случае первый этап скрининга – тест кала на скрытую кровь. Метод доступный, хотя бывает ложным. Если тест положительный – следующий шаг колоноскопия. В идеале ее нужно делать раз в два-три года.

Еще одна грозная локализация – рак легкого. В начале скрининга человек проходит опросник, по которому определяют группу риска. Если она высокая, назначают низкодозную компьютерную томографию (НДКТ). Для этого определены конкретные аппараты с соответствующим программным обеспечением.

– Если при НДКТ видно подозрение на злокачественный процесс, в течение двух-трех дней на этом же аппарате делают полноценное КТ с контрастом. Если образование подтверждается, пациента напрямую направляют в онкоцентр. Дальше мы определяем тактику: либо биопсия, либо сразу операция по удалению образования и определение тактики дальнейшего лечения, – пояснил Руслан Мошуров.

У женщин чаще всего выявляют рак молочной железы. В прошлом году такой диагноз поставили 1527 жительницам Воронежской области. Поможет элементарная пальпация молочных желез дома. Любое уплотнение должно стать поводом прийти к врачу. Диагностика включает осмотр специалистом, УЗИ, маммография. А чтобы не допустить развития рака шейки матки, нужно не забывать ежегодно посещать гинеколога и сдавать онкоцитологию.