Редкого филина передали в Воронежский зоопарк

фото Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора.

В Воронежский зоопарк имени Попова передали редкого филина. Разрешение на передачу краснокнижной птицы выдал Росприроднадзор.

Привезли филина из Липецкого зоопарка, где он родился в апреле 2025 года.

- В Воронеже он станет частью программы по сохранению и воспроизводству редких видов. Такие программы помогают поддерживать популяцию краснокнижных животных и сохранять генетическое разнообразие, - сообщили в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора.

Филин - одна из крупнейших сов России. Численность популяции этих птиц снижается из-за исчезновения привычных мест обитания и многолетнего преследования со стороны человека, поэтому филины нуждаются в особом отношении и охране.