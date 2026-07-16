Воронежцев пригласили на бесплатные концерты в парках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Черноземья продолжается фестиваль «Воронеж - это мы!» (6+), который проходит в формате выходного дня. В эту пятницу, 17 июля, в программе уличного форума - бесплатные концерты, спортивные тренировки и мастер-классы.

В парке «Орленок» с 10.00 до 13.00 - проект «Парк культуры и чтения»: творческий досуг «От идеи до шедевра». А с 18.00 в разных локациях зеленой зоны начнутся концерт «Культурное лето», турнир по шахматам, тренировка с элементами общей физической подготовки, тренажерный марафон» и «Тренировка 36».

В Центральном парке с 18.00 запланированы концерт участников академии Игоря Крутого и арт-студии «Акколада», занятие по общей физической подготовке, открытый урок по тхэквондо ВТФ, мастер-класс по фехтованию на колясках (паралимпийское фехтование), тренажерный марафон и «Тренировка 36».

В парке «Алые паруса» с 18.00 - мастер-класс по настольному теннису, тренажерный марафон, мастер-класс по баскетболу и концертно-игровая программа в амфитеатре.

В парке «Танаис» с 18.00 - концертно-игровая программа «Летняя феерия» (в амфитеатре), тренажерный марафон и мастер-класс по настольному теннису.

На Петровской набережной с 18.00 - «Фиджитал спорт», мастер-классы по пляжному футболу и волейболу.

В парке «Дельфин» в 18.00 начнется концертно-игровая программа в амфитеатре «Мы вместе».