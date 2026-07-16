В Воронеже на кассиршу продуктового завели дело из-за 3,7 тыс руб

фото ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронеже директор крупного сетевого магазина на улице Челюскинцев написал в полиции заявление о хищении денег: в кассе во время ревизии обнаружили недостачу - 3 700 рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения магазина и установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее не судимая 63-летняя администратор магазина.

Выяснилось, в начале июля сотрудница торговой точки не пробивала кассовые чеки покупателям за приобретенный товар, а деньги забирала себе.

В отделе полиции женщина призналась, что похищенные деньги потратила на личные нужды. Теперь ей придется ответить за растрату, ей грозит до двух лет лишения свободы.