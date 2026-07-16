Воронежцев 16 июля напугал дым в центре города

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

Днем 16 июля воронежцы пожаловались в соцсетях на дым в центре города. Клубы поднимались над строением на остановке Работница.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, произошел пожар в гараже на ул. Урицкого. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16.06.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось активное горение по всей площади гаража - порядка 50 квадратных метров. Силами пяти пожарных расчетов возгорание ликвидировано в 16.47, никто не пострадал, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время проводится разбор и пролив, на месте работают дознаватели МЧС России.