В июне в Воронежской области сильно подорожали картошка, лук и капуста

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В Воронежской области в июне 2026 года по сравнению с маем цены на продукты повысились на 1%, сообщил Воронежстат на основе данных ежемесячного мониторинга цен. Больше всего подорожали картофель (на 30,3%), репчатый лук (на 30,8%) и свежая капуста (на 33,3%). Значительно повысились в цене куры и куриные окорочка, зефир и пастила, натуральный пчелиный мед, свекла, морковь и апельсины - на 4,6-19,1%. Зато подешевели вареные колбасы, куриные яйца, детские творожки, бананы и свежие огурцы - на 2,8-11,9%.

Промышленные товары в июне по сравнению с маем подорожали на 2.6%. Максимальное повышение цен было на дизельное топливо (на 16,2%), автомобильный бензин марки АИ-95 (на 19,3%) и марки АИ-92 (на 19,9%). На 4,8-10,9% подорожали кроватки для новорожденных, зубные щетки, хозяйственное мыло, флеш-накопители и энергосберегающие лампы. Снизились цены на смарт-часы, беспроводные наушники, шампуни, джинсы для детей школьного возраста и детские бумажные подгузники - на 6,6-14,2%. Из медицинских товаров значительно подорожали таурин, омепразол и нимесулид - на 2,4-4,7%. Подешевели корвалол, метилурацил, цефтриаксон, валидол и индапамид - на 1,7-3,3%.

Цены и тарифы на услуги в июне по сравнению с маем увеличились на 1,1%. На 8,9-10,5% повысилась стоимость пребывания пациентов в круглосуточных стационарах, плата за проезд в купейных вагонах скорых нефирменных поездов дальнего следования, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи. Незначительно упали стоимость аренды однокомнатной квартиры и услуги организаторов проведения торжеств - на 0,4-0,8%.