Воронежский суд заключил под стражу подозреваемого в поножовщине на Олимпийском бульваре

фото СУСК России по Воронежской области

Центральный райсуд Воронежа заключил под стражу 24-летнего жителя Липецка, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в ночь с 13 на 14 июля на Олимпийском бульваре произошла поножовщина. Житель Липецка поругался с двумя парнями, несколько раз ударил их ножом и скрылся. Один из пострадавших сумел добраться до близстоящего магазина, но умер там. Второго пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого поймали в Липецке, куда он успел скрыться.

В СИЗО мужчина пробудет по 13 сентября включительно на время ведения следствия.

- По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.