Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2026 14:09

Воронежский суд заключил под стражу подозреваемого в поножовщине на Олимпийском бульваре

Мужчина пробудет СИЗО до 13 сентября
Ярослав ИВАНОВ
фото СУСК России по Воронежской области

фото СУСК России по Воронежской области

Центральный райсуд Воронежа заключил под стражу 24-летнего жителя Липецка, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в ночь с 13 на 14 июля на Олимпийском бульваре произошла поножовщина. Житель Липецка поругался с двумя парнями, несколько раз ударил их ножом и скрылся. Один из пострадавших сумел добраться до близстоящего магазина, но умер там. Второго пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого поймали в Липецке, куда он успел скрыться.

В СИЗО мужчина пробудет по 13 сентября включительно на время ведения следствия.

- По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.