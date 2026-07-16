Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2026 13:31

В больнице под Воронежем экс-старшая медсестра присваивала часть премий коллег

Женщина требовала часть денег, грозя подчиненным проблемами по работе
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 43-летней бывшей старшей медсестры бюджетной организации в Острогожске, обвиняемой превышении должностных полномочий.

С июня 2022 года по январь 2023-го обвиняемая подготавливала документы для выплат премий и требовала от подчиненных отдавать ей часть полученных денег, угрожая проблемами по работе. Полученные средства она присваивала.

- Следователи доказали четыре эпизода преступной деятельности женщины, позволившие изобличить обвиняемую в совершении указанных преступлений, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.